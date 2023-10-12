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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin-İsrail diplomasini sürdürüyor. Öte yandan Türkiye'nin Hamas'ın elindeki sivil rehineler için müzakereler yürüttüğü öğrenildi. Son gelen bilgilere göre ise Hamas'ın İsrailli bir kadınla iki çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Ekleme: 12.10.2023 - 09:02 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin geriliminin ardından bölgede barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ürdür Kralı Abdullah ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşme gerçekleştirdi.

REHİNELER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Başkan Erdoğan sivil rehineler için de devreye girdi. Erdoğan, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiği öğrenildi.

DİPLOMATİK HAMLELER SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, çözüm için diplomatik süreci de sürdürüyor. Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"SİVİL YERLEŞİMLERİN BOMBALANMASI KABUL EDİLEMEZ"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIR"

Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile de telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ VE MÜZAKERE VURGUSU

Öte yandan Başkan Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.

Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi

HAMAS BİR ANNE VE İKİ ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Son gelen bilgilere göre ise Hamas'ın 3 rehineyi serbest bıraktığı belirtildi. Rehinelerin bir kadın ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.
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