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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 yükselişle 8.482,37 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile ulaştırma oldu.

Ekleme: 11.10.2023 - 10:09 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Borsa güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,58 puan artışla ve yüzde 0,47 değer kazanarak 8.482,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,70 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,41 ile ulaştırma oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,04 değer kazancıyla günü 8.442,79 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarında sona gelmiş olabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yılın geri kalanında yapılacak toplantılarda politika faizini sabit tutacağı güçlü şekilde öne çıkarken, banka üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki ton da yavaş yavaş 'güvercinleşiyor'.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dünkü açıklamalarında faiz oranlarının daha fazla artırılmasına gerek olmadığını düşündüğünü ve para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek kadar kısıtlayıcı olduğunu belirtti.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında konuya ilişkin olası sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Borsa İstanbul, pay bazında 462 ve yatırımcı bazında da 73 defa tedbir uyguladı.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ile Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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