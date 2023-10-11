Başkan Erdoğan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, İsrail-Filistin geriliminin ardından bölgede barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi.Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.