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MEB duyurdu: İnceleme başlatıldı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12. sınıf öğrencileri için derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara inceleme başlattı.

Ekleme: 10.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
MEB duyurdu: İnceleme başlatıldı...İnceleme sonucunda, hayalet sınıflarda 'sahte diploma' satma girişiminde bulunan özel okullara yasal işlem yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açık öğretim liselerine geçişlerin belli şartlara bağlanmasının ardından tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12. sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda 'hayal sınıflar' kurulduğu ihbarları Bakanlığa ulaştı.

Bu sınıflara kayıt olan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildikleri de duyumlar arasında yer aldı.

MEB TESPİTLERE BAŞLADI

Bakanlık, hayalet sınıflarda 'sahte diploma' verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan bu ihbarlar üzerine harekete geçti ve e-Okul sistemi üzerinde eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini analiz ederek bu konuda belli tespitler yaptı.

Bunun yanında, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçirilerek genel bir denetim kararı alındı.

Ayrıca 81 il valiliğine okul bazlı inceleme yapılması için yazı gönderildi.

Yazıda, 81 ilde faaliyette bulunan özel okulların 12. sınıflarına kayıtlı öğrencilerin okullarına devam edip etmediklerine ilişkin inceleme yapılması, mevzuata aykırı işlem yapıldığının anlaşılması halinde yasal işlem başlatılması istendi.

İncelemelerde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanacak.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek.
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