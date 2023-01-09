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Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime pazartesi günü ara verildi.

Ekleme: 9.01.2023 - 10:21 Güncelleme: 9.01.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime birgün ara verildi.

KAR KALINLIĞI KENT MERKEZİNDE 10, YÜKSEK KESİMLERDE 25 SANTİMETRE

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitim gören okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan 28 mahalle ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışması başlattı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Konu ile ilgili Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van ili merkez 3 (İpekyolu-Edremit-Tuşba) ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurul Kararı ile taşımalı kapsamındaki öğrencilere okullar pazartesi (09.01.2023) 1 gün tatil edilmiştir" denildi.

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