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Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, Davunlu obasındaki yayla evlerine dadandı. Evlere yiyecek ararken zarar veren ayı fotokapan sayesinde görüntülendi. .

Ekleme: 9.01.2023 - 10:36 Güncelleme: 9.01.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .
Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki yayla evlerine ayıların zarar verdiğini duyunca kar ve zorlu kış şartlarına rağmen yaylaya çıktı.

Halcı, köpeği ile birlikte Erikbeli-Kadırga yolu güzergahında bulunan Kazmadere Yaylası yolunu kullanarak aracın gidebildiği noktaya kadar gitti. Araçla gitmek zorlaşınca aracını güvenli bir bölgeye çeken Halcı, yoluna yaya olarak devam etmek zorunda kaldı.

Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

Kar kalınlığı 50 ile 70 cm arasında değişen bölgede 5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından yaylaya ulaşan Halcı, evinin kapısının ayı tarafından parçalandığını ve evin içerisindeki eşyalara da zarar verildiğini gördü.

Halcı, ayının yayladaki 10 eve daha zarar verdiğini gördü.

Davunlu Yaylası'ndan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapandan evine giren dev ayının görüntülerini de gören Halcı, şaşkınlığını gizleyemedi.


Görüntüler Trabzon’dan… Dev ayı yayla evlerine dadandı .

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