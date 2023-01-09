Çin'den ABD'ye çağrı: Şeffaf olun

Wang, ABD'nin Çin ile ilgili bilgi ve verileri paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Tüm İnfluenza Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi'nin açık kaynaklı COVID-19 verilerine göre, neredeyse tüm COVID-19 varyantları ve bunların dalları, ilk salgından sonraki üç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, en fazla sayıda COVID-19 varyantına sahip ülkelerden biridir.Xinhua'nın haberine göre Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen varyant haline geldiğini ve ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunun tahmin edildiğini söyledi.Wang, 'ABD tarafı, yerel COVID-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmalı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkili önlemler almalıdır.' dedi.