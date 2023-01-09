Çin'den ABD'ye çağrı: Şeffaf olun
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Omicron alt varyantı XBB.1.5'in hızla yayılmasını göz önünde bulundurarak ABD'nin yerel COVID-19 bilgi ve verilerini zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.
Wang, ABD'nin Çin ile ilgili bilgi ve verileri paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tüm İnfluenza Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi'nin açık kaynaklı COVID-19 verilerine göre, neredeyse tüm COVID-19 varyantları ve bunların dalları, ilk salgından sonraki üç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, en fazla sayıda COVID-19 varyantına sahip ülkelerden biridir.
Xinhua'nın haberine göre Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen varyant haline geldiğini ve ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Wang, 'ABD tarafı, yerel COVID-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmalı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkili önlemler almalıdır.' dedi.
Tüm İnfluenza Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi'nin açık kaynaklı COVID-19 verilerine göre, neredeyse tüm COVID-19 varyantları ve bunların dalları, ilk salgından sonraki üç yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaştı. Amerika Birleşik Devletleri, en fazla sayıda COVID-19 varyantına sahip ülkelerden biridir.
Xinhua'nın haberine göre Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı büyüyen varyant haline geldiğini ve ülkedeki COVID-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasını oluşturduğunun tahmin edildiğini söyledi.
Wang, 'ABD tarafı, yerel COVID-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmalı ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkili önlemler almalıdır.' dedi.
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