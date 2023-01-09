Ankara'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'un ardından toplu ulaşım zammı Ankara'ya da geldi.Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, fiyatlarda güncellemeye gidildiğini açıkladı.Yapılan açıklamada, otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1.67 TL iken, bugün 20.77 TL'ye yükseldiğini ve bu maliyetten dolayı zammın uygulandığını belirtti.Yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı.Buna göre başkentte, toplu ulaşıma yüzde 46 zam geldi.Belediyeden yapılan açıklamada, tam biletin 6.5 TL'den 9.5 TL'ye, öğrenci biletinin 3.5 TL'den 4.75 TL'ye, öğrenci abonmanının 90 TL'den 140 TL'ye çıkarıldığını ve güncellemenin 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı vurgulandı.