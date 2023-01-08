Yurt genelinde sıcaklık artıyor
Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın havasını kokladı…
Buna göre 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren artacak.
Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor
Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklığı
Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:
Ankara: -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8
İstanbul: 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14
İzmir: 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12
Kar beklenen şehirler
Bu arada kar yağışı beklenen iller de var…
7-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışı beklenen iller şunlar:
“Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat…”
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