Yurt genelinde sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın havasını kokladı…Buna göre 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren artacak.Mevsim normallerinin üzerine çıkıyorSıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:Ankara: -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8İstanbul: 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14İzmir: 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12Bu arada kar yağışı beklenen iller de var…7-13 Ocak tarihleri arasında kar yağışı beklenen iller şunlar:“Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat…”