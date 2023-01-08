Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürdük

Ukrayna-Rusya savaşında 1 yıl geride kalmak üzere.Savaş Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesine sıkışırken iki taraf da büyük saldırılarla nokta atışı tahribat yaratmaya çalışıyor.Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ukrayna tarafından düzenlenen Rus askeri tesisine yönelik saldırıda çok sayıda Rus asker ölmüştü.Rusya'nın cevabı gecikmedi.Rus güçleri intikam saldırısı düzenledi.Noel nedeniyle 3 günlük ateşkes ilanının ardından harekete geçen Rus güçleri Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'u vurdu.Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen intikam saldırısında 600 askerin öldürüldüğünü açıkladı.Ukrayna tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Ukrayna, Rus güçlerinin geçici olarak konuşlandırdığı Makiyiva bölgesine 6 HIMARS füzesiyle saldırmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırı sonucunda 63 Rus askerinin öldüğünü açıklarken Ukrayna 400 ölü asker öldürüldüğünü iddia etmişti.