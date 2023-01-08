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Hulusi Akar, Sarıkamış şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümü için yayımladığı mesajda, Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Ekleme: 8.01.2023 - 12:17 Güncelleme: 8.01.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Hulusi Akar, Sarıkamış şehitlerini andı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri düzenleniyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da Sarıkamış Harekatı'nın 108'inci yıl dönümü için mesaj yayınladı.

Hulusi Akar, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin ağır kış şartları altında Sarıkamış'ta şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Kahraman ecdadımızın Sarıkamış Harekatı'nda ortaya koyduğu üstün cesaret ve fedakarlıklar, nesiller boyu saygı ve minnet duygularıyla hatırlanacak, aziz hatıraları ebediyen yaşatılacaktır. Sarıkamış şehitlerini yad ettiğimiz bu anlamlı günde, Nargin Adası'nda zorunlu ikamete tabi tutulan Mehmetçiklerimize yaptığı yardımlarla 'tek millet, iki devlet' ifadesinin güzide bir örneğini sergileyen kardeş Azerbaycan halkını da minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

"TSK en yoğun ve en etkin faaliyetleri gerçekleştirmektedir"
Türk ordusunun geçmişte her türlü fedakarlığı göze aldığına dikkat çeken Akar, "Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), atalarımızdan aldığı ilhamla Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun ve en etkin faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda kahraman ordumuz; 'hudut namustur' anlayışıyla vatanımızı korumakta, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturuyla yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele etmekte, denizlerimizdeki ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla savunmaktadır. Bunlara ilaveten başta KKTC, Azerbaycan ve Libya olmak üzere dost, kardeş ve müttefiklerimizin haklı davasına destek olmakta; aynı zamanda NATO, AB, BM, AGİT ve ikili anlaşmalar kapsamında Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada başarıyla görev yaparak bölge ve dünya barışına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Silah arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum"
Bakan Akar, TSK'nın caydırıcı ve saygın bir ordu olarak görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam edeceğine dikkat çekerek, mesajına şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum. Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah arkadaşlarımın her birini alınlarından öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum."
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