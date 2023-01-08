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Evlat nöbeti bin 224'üncü gününde

6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Fadime için eyleme katılan anne Hatice Levent, "Tüm anne ve babalar olarak burada evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı bırakın" dedi.

Ekleme: 8.01.2023 - 16:33 Güncelleme: 8.01.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Evlat nöbeti bin 224'üncü gününde
Evlatları hain terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Evlatlarına kavuşan aileler, eylemdeki ailelere adeta umut oluyor.

Gözü yaşlı aileler yaz-kış demeden hava şartlarına rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

Bin 224 gündür süren eylemde 350 aile evlatlarının yolunu gözlüyor.

'Yavrularımızı almadan gitmiyoruz'
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, 6 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Fadime'ye kavuşmak için oturma eylemine devam ettiğini söyledi.

Çocuklarının yolunu gözlediklerini ifade eden Levent, 'Fadime'mi almadan buradan gitmiyorum. Tüm anne ve babalar olarak burada evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı bırakın. Yavrularımızı almadan gitmiyoruz. Kararlılıkla eylemimizi sürdüreceğiz.' dedi.

'Devletimizin gücüyle Mahmut'u PKK'dan alıp evime gideceğim'

Anne Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut'a kavuşmak için her sabah çadırın yolunu tuttuğunu belirtti.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Uslu, 'Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Devletimizin gücüyle Mahmut'u PKK'dan alıp, evime gideceğim. İnşallah Mahmut gelecek, bu hasretimiz bitecek.' diye konuştu.

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