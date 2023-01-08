CHP programında Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu bozuldu

CHP'li Esenyurt Belediyesi, görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt Buluşması programını düzenledi.Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları tanıtırken Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.Deniz Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben şu ifadeleri kullandı:'Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişisel hırslarından arınmış, ülkemizin geleceğini kendi geleceğinden daha fazla önceleyen başka kimse bilmiyorum. Devlet tecrübesi; SSK'da çalıştınız maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz...CHP'yi yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Benim aklıma başka kimse gelmiyor. Bu sözlerin sonunda, sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım.'Salonda büyük coşkuya neden olan bu sözlerle birlikte tüm partililer ayağa kalkarak sloganlar atmaya başladı.Bu sırada ise İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.