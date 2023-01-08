CHP programında Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu bozuldu
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden cumhurbaşkanı olması gerektiğini anlatırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.
CHP'li Esenyurt Belediyesi, görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı Esenyurt Buluşması programını düzenledi.
Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları tanıtırken Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olması gerektiğini söyledi.
'Adaylık için aklıma sizden başka kimse gelmiyor'
Deniz Bozkurt, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben şu ifadeleri kullandı:
'Neden siz? Ben sizden daha çok Türkiye'yi bir arada tutacak başka bir kişi bilmiyorum. Kişisel hırslarından arınmış, ülkemizin geleceğini kendi geleceğinden daha fazla önceleyen başka kimse bilmiyorum. Devlet tecrübesi; SSK'da çalıştınız maliyede çalıştınız, CHP'yi yönettiniz...
'Cumhurbaşkanı olmanız lazım'
CHP'yi yönetmek bence dünyanın en büyük devletini yönetmekten daha zor. Benim aklıma başka kimse gelmiyor. Bu sözlerin sonunda, sahip olduğunuz yüksek adalet duygunuzdan dolayı sizin Cumhurbaşkanı olmanız lazım.'
İmamoğlu'nun yüzü düştü
Salonda büyük coşkuya neden olan bu sözlerle birlikte tüm partililer ayağa kalkarak sloganlar atmaya başladı.
Bu sırada ise İmamoğlu'nun yüzünün düştüğü görüldü.
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