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6'lı masada 'Ekonomi' paradoksu

6'lı masayı oluşturan partiler arasındaki görüş ayrılığı temel meselelerdeki açıklamalarında iyice gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, ekonomi politikaları noktasında çok farklı iki açıklamalaya imza attı.

6'lı masada 'Ekonomi' paradoksu
Ekleme: 8.01.2023 - 18:58 Güncelleme: 8.01.2023 - 19:10 / Editör: Ozge Selin
6'lı masada 'Ekonomi' paradoksu
Anayasa'dan Türklük tanımının çıkartılması noktasında karşı karşıya gelen ve birbirlerine rest çeken İYİ Parti ve Deva Partisi, şimdi de ekonomi politikaları hakkındaki açıklamalarında birbirine zıt iki görüş açıkladı.

EKONOMİ KONUSUNDA DA ZIT SÖYLEMLER
İYİ Parti Ekonomi Politikaları BaşkanıBilge Yılmaz, Görevi şuan devralsak, bir yıl içinde enflasyonu ayda yüzde 1 buçuğun altına indiririz. Bu yılda yüzde 20'lik bir şeyin altın demektir. Bir yıl içinde de tek hanelere indiririz. Ayda yüzde 0.80. Ülkede refahın artması lazım. O da her yıl bir öncekinden daha iyi olacağız. Benim sistemimi biliyorsunuz Ben yapamayacağım şeylerin sözünü vermem.' dedi.

HANGİSİNE İNANALIM?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir canlı yayın programında enflasyonu 2 yılda düşerebileceklerini söylemişti. Babacan şu ifadeleri kullanmıştı: Şu andaki kriz 2001-2002 krizine göre hala çok kötü değil. O dönemde 20 banka batmıştı. Vatandaşlarımız bankaya parasını çekmeye gidiyordu. Kapısı kapalıydı. Paralarını çekemiyorlardı. O kadar berbat bir durumdaydı ülke. Hazine yüzde 66 faiz ödemek zorunda kalıyordu. Bütün o kötü tabloyu, 34 yıllık iki haneli, üç haneli yüksek enflasyon tablosunu biz indirdik. Ama şunu tekrar edeyim, her ne kadar kriz ikilimini 6 ayda normalleştirsek de enflasyonun tek haneye inmesi ik yıl sürecek.'
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