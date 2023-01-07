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Polis gasp çetesini çökertti

Akrabalardan oluşan çete, çalıntı otomobillere sahte plaka taktı, bankadan parayla çıkanları izleyip gasp etti. Polis, 200 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek deşifre ettiği çeteyi çökertti. Şüpheliler tutuklandı

Ekleme: 7.01.2023 - 11:48 Güncelleme: 7.01.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Polis gasp çetesini çökertti
Gebze'de bir bankadan çıkan vatandaşı takip ederek, park halindeki aracından 310 bin TL parayı almak için yapılan gasp girişiminin ardından Kocaeli Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği araştırma başlattı. Şüphelilerin olayı çalıntı araçlara taktıkları yine çalıntı plaka ile gerçekleştirdikleri tespit edildi. Mağdur ifadelerinden yola çıkan polis, 2.5 ay iz süren 200 saat güvenlik kamerası kayıtlarının inceledi. Olayı E.P., Ö.P. B.P. M.Y. E.P. ve D.P isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonla yakalanan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin İstanbul Esenyurt'ta 90 bin Euro'luk gasp yağma, Başakşehir'de 4 bin TL gasp olayına da karıştıkları tespit edildi. E.P.'nin 38 suç kaydı ve 6 ayrı dosyadan aranması olduğu, E.P.'nin 20 yıl 6 ay hapis cezasının olduğu, Ö.P.'nin 46 adet suç kaydının olduğu, B.P.'nin 6 ayrı dosyadan aranması ve 24 adet suç kaydının olduğu, M.Y.'nin ise 12 adet suç kaydının olduğu, E.P.'nin 1 dosyadan aranması olduğu , E.P.'nin 47 suç kaydının olduğu, D.P.'nin 18 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca geçmiş yıllarda 525 bin 500 TL nakit para, 80 bin 230 dolar, 17 bin 670 Euro 6 adet oto hırsızlıklarının failleri olduğu belirlendi. 5'i akraba alan şüpheliler tutuklandı.
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