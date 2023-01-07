Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.Deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.