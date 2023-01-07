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Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi.

Ekleme: 7.01.2023 - 09:13 Güncelleme: 7.01.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Ege'de 5 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, merkez üstü Yunanistan'ın Midilli Adası'nda saat 04.52'de yerin 14 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi.
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