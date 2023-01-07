Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 45 kaçak göçmen, Kuşadası açıklarında Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'da, yurda kaçak yollardan girişlerin engellenmesine ve göçmen kaçakçıların engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.Kurtarılan 45 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.