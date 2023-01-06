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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 artışla 5.120,96 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66'yla spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le turizm oldu.

Ekleme: 6.01.2023 - 10:21 Güncelleme: 6.01.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,56 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 5.120,96 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS SPOR OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 artarken, holding endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66'yla spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 7,37 ile 24 Şubat 2022'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti ve 5.116,41 puandan günü tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde önemli bir etkiye sahip iş gücü piyasasına ilişkin verilerinin açıklanacağını, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti. Halihazırda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 59'a gerilediğine işaret eden analistler, banka yetkililerinin vereceği mesajların da yakından izlendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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