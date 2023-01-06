Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nın, Ofisin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların gayret ve katkılarıyla her geçen gün zenginleştiğini söyledi.Bu alanda sürekli kaydedilen ilerlemelerle bir taraftan bugünün Türkiye'sinde vatandaşların yürüttüğü iş ve işlemlerin daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmasının sağlandığını dile getiren Koç, diğer taraftan ülkeyi geleceğin dünyasına hazırlama noktasında mesafe alındığını bildirdi.Koç, e-Devlet sistemlerinin, uygulandığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasında en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret ederek, 'e-Devlet Kapısı 2022'de 62 milyona yakın vatandaşın kullanımı, 942 entegre kurum ve 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürmektedir. Kullanıcılar gerek internet sayfasını gerekse e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını kullanarak istedikleri hizmetlere 7/24 erişim sağlayabiliyor. 2021'de giriş sayısı yaklaşık 3 milyar 100 milyon iken 2022'de 3 milyar 600 milyona yaklaşmıştır.' diye konuştu.Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunmaya başladıkları bütünleşik hizmetlerin vatandaşların büyük beğenisine mazhar olduğunu, bu kapsamda ilk olarak 'Araçlarım' hizmetini uygulamaya aldıklarını, daha sonra da 'İkametgahım', 'Çalışma Hayatım', 'Hac ve Umre İşlemleri' hizmetlerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.'Araçlarım' adı altında Haziran 2020'de devreye alınan hizmetle e-Devlet Kapısı'nda bütünleşik hizmet olgusuna ulaşıldığını belirten Koç, şu bilgiyi verdi:'Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir.'Koç, üzerinde çalıştıkları diğer bir bütünleşik hizmetin 'Askerliğim' olduğunu belirterek şunları kaydetti:''Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek.'