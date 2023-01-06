  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

E-Devlet Kapısı, askerlik işlemleriyle ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bir yenilik getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Talha Koç, 'Askerliğim' hizmeti başlığı altında askerlikle ilgili tüm işlemleri de buradan sunmak için çalışma yaptıklarını bildirdi.

Ekleme: 6.01.2023 - 13:11 Güncelleme: 6.01.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlet Kapısı'nın, Ofisin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların gayret ve katkılarıyla her geçen gün zenginleştiğini söyledi.

Bu alanda sürekli kaydedilen ilerlemelerle bir taraftan bugünün Türkiye'sinde vatandaşların yürüttüğü iş ve işlemlerin daha kolay ve hızlı sonuçlandırılmasının sağlandığını dile getiren Koç, diğer taraftan ülkeyi geleceğin dünyasına hazırlama noktasında mesafe alındığını bildirdi.

2022'DE 62 MİLYON VATANDAŞ KULLANDI

Koç, e-Devlet sistemlerinin, uygulandığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasında en güçlü araçlardan biri olduğuna işaret ederek, 'e-Devlet Kapısı 2022'de 62 milyona yakın vatandaşın kullanımı, 942 entegre kurum ve 6 bin 754 hizmetle gelişimini sürdürmektedir. Kullanıcılar gerek internet sayfasını gerekse e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını kullanarak istedikleri hizmetlere 7/24 erişim sağlayabiliyor. 2021'de giriş sayısı yaklaşık 3 milyar 100 milyon iken 2022'de 3 milyar 600 milyona yaklaşmıştır.' diye konuştu.

e-DEVLET KAPISI'NDAN SUNULAN BÜTÜNLEŞİK HİZMETLER

Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunmaya başladıkları bütünleşik hizmetlerin vatandaşların büyük beğenisine mazhar olduğunu, bu kapsamda ilk olarak 'Araçlarım' hizmetini uygulamaya aldıklarını, daha sonra da 'İkametgahım', 'Çalışma Hayatım', 'Hac ve Umre İşlemleri' hizmetlerinin kullanılmaya başlandığını anlattı.

'Araçlarım' adı altında Haziran 2020'de devreye alınan hizmetle e-Devlet Kapısı'nda bütünleşik hizmet olgusuna ulaşıldığını belirten Koç, şu bilgiyi verdi:

'Araçlarım bütünleşik hizmetiyle araçlarla ilgili birçok farklı kurum ve hizmet başlıkları altından ulaşılabilen bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Araçlarım bütünleşik hizmetiyle gerçek ve tüzel kişiler araçlarıyla ilgili vergilerini ödeyebilmekte, otoyol geçiş ve araç muayene bilgilerini görüntüleyebilmelerinin yanı sıra araç muayenesi için randevu oluşturabilmekte, trafik cezası olup olmadığının kontrolüyle birlikte otoparka çekilmiş araç bilgilerine ulaşabilmekte ve ayrıca aracın sigorta ve kasko bilgilerini görüntüleyebilmektedir.'

'ASKERLİĞİM BÜTÜNLEŞİK' SİSTEMİ YAKINDA e-DEVLET KAPISI'NDA

Koç, üzerinde çalıştıkları diğer bir bütünleşik hizmetin 'Askerliğim' olduğunu belirterek şunları kaydetti:

''Askerliğim' bütünleşik hizmeti bu yılın ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Askerliğim bütünleşik hizmetinin kullanıma açılmasıyla henüz askerlik çağı yeni gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital olarak yapılabilecek. Bu kapsamda, 'askerlik çağı', 'yoklama', 'celp ve sevk', 'muvazzaflık', 'yedeklik' dönemlerini içeren işlemlere 'Askerliğim' hizmeti başlığı altından zahmetsizce erişilebilecek.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var