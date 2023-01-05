MSB: 12 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.Çeşitli operasyon bölgelerinde harekatlarını sürdüren Mehmetçikler, terör belasının kökünü kazımakta kararlı.Teröristleri tek tek inlerine gömen Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün farklı bir başarı ile gündeme geliyor.Haber bu kez, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi.Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.'