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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Ekleme: 5.01.2023 - 12:20 Güncelleme: 5.01.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 1 yıldır devam ederken, bu süreci sonlandırmak için en büyük mücadeleyi Türkiye verdi.

İki ülkenin lideriyle de temas halinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Doğalgaz konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğalgaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp, uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ateşkesi vurguladı
Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine, Tahıl Koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Terör örgütleri için somut adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti.
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