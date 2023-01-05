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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 artışla 5.555,99 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 3,66 ile turizm oldu.

Ekleme: 5.01.2023 - 10:20 Güncelleme: 5.01.2023 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puana yükseldi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS METAL ANA SANAYİ OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 3,66 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,83 azalışla 5.523,49 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarında, resesyon endişelerinin gelecek süreçte daha yakından takip edileceği mesajının verilmesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti. Tutanakların, her ne kadar "şahin" tutumun korunduğunu gösterse de nihai faiz oranına ilişkin net bir sinyal vermediğine işaret eden analistler, bu durumun Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların önemini artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.420 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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