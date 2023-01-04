Eda Taşpınar ifade verdi

Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde skandal bir fotoğraf çektirerek büyük tepki çeken Eda Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi.Taşpınar savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.Taşpınar ifadesinde şunları söyledi;'Ben Instagram hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Bahse konu otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Bunları dosyaya sunacağız.Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekeceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler.Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunun bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm.İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım.Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur, insanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim.'