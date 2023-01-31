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'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'de 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı. Erdoğan, Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki 8 yıl içinde nüfusumuzun neredeyse yarısı su açığı riski ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Ekleme: 31.01.2023 - 22:32 Güncelleme: 31.01.2023 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği'nin tanıtım toplantısı, 'Suda Sıfır Kayıp' temasıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kurum, topyekun seferberlik anlayışını başlatacak Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planı'nın, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve su tasarrufu sağlamasına v<esile olacağına inandığını söyleyen Kurum, eylem planının hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

'Konya'da 2500'ü aşkın obruk oluştu'

Herkese yetecek kadar su kaynaklarıyla bezenmiş yeryüzünde, son yüzyıldaki kontrolsüz kullanım nedeniyle büyük bir kriz oluştuğuna işaret eden Kurum, 'Su ve toprağın kirletilmesiyle ekolojik dengenin bozulmasına yol açan bu süreç, küresel bir yok oluş tehlikesini beraberinde getirmiş, kuraklık alarm vermeye başlamıştır. Sadece Konya'da kuraklık ve yer altı sularının çekilmesinin sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. 2500'ü aşkın obruk oluştu. Bu obruklarla yeraltı su seviyemiz 250-300 metrelere düştü. Bundan 20-25 yıl öncesine gittiğimizde 40-50 metreden su alınabilirdi.' ifadelerini kullandı.

Kişi başına düşen su miktarına bakıldığında Türkiye'nin su sıkıntısı çeken ülke konumuna geldiğinin görüldüğüne dikkati çeken Kurum, 'Önümüzdeki 20 yıl içinde önlem alınmazsa, ülkemizin su fakiri ülkeler arasına katılacağı öngörülmektedir. Bu anlamda suyu tasarruflu kullanmak, oluşan atık suların arıtılarak yeniden kullanımını sağlamak, mevcut su kaynaklarını korumak ülkemizin geleceği açısından hayati bir durumdur.' diye konuştu.

'Yağmur Suyu Toplama Sistemi'ni zorunlu hale getirdik'

Sıfır Atık Mavi seferberliğiyle denizleri, gölleri, akarsuları büyük bir titizlikle koruduklarını ifade eden Kurum, 'Su tasarrufunda çok önemli adımlar attık, gerekli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bugün 2 bin metrekareden büyük parsellerde inşa edilecek binalarımızın çatılarında toplanan yağmur sularını bahçe sulamada ve yine binalardaki rezervuarlarda kullanmak amacıyla Yağmur Suyu Toplama Sistemi'ni zorunlu hale getirdik.' dedi.

Binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesinin çok kıymetli olduğunu dile getiren Kurum, 'Sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debilerini dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre olmasını zorunlu hale getirdik.' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 531'e yükselen mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada 3'üncü sırada yer aldığını aktaran Kurum, Salda, Van, Beyşehir ve Mogan göllerinde temizleme çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Son yıllarda müsilaj problemiyle karşılaştıklarını anımsatan Kurum, 'Bu duruma ilişkin de bir eylem planını ortaya koyduk. Bu eylem planında yer alan adımları atıyoruz.' dedi.

'Atık su arıtma tesislerini 1185'e çıkarttık'

2002'de 145 olan atıksu arıtma tesisi sayısını 1185'e çıkarttıklarını dile getiren Kurum, 'Atık suların yeniden kullanımını sağlayarak temiz su kaynaklarından tasarruf etmeyi, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesini önlemeyi, arıtma tesislerinden enerji ve organik madde kazanımı elde ederek şehirlerimizin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Suda kayıp kaçakla mücadele için yerel yönetimlere son 3 yılda 4 milyar lira finansman desteği sağladıklarını söyleyen Kurum, 'Önümüzdeki süreçte belediyelerimize 10 milyar lira sağlayacağız. İnşallah bu çalışmalarla birlikte halihazırda yüzde 4,75 olan atık suların yeniden kullanım oranını 2030 yılında yüzde 15'e çıkaracağız.' diye konuştu.

Günlük yaşamda tüketilen suya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, tasarruflu su kullanımının önemine işaret etti. Bir kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılaması için tükettiği günlük su miktarının ortalama 7 bin litre olduğunu belirten Kurum, 'Hazırlanan eylem planıyla, hayatımızın her alanında tükettiğimiz suyu korumak için yürüttüğümüz tüm çalışmaları daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz.' dedi.
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