Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Türkiye'de 'Su Verimliliği Seferberliği' başlatıldı. Erdoğan, Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki 8 yıl içinde nüfusumuzun neredeyse yarısı su açığı riski ile karşı karşıya kalabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği'nin tanıtım toplantısı, 'Suda Sıfır Kayıp' temasıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.Toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.Kurum, topyekun seferberlik anlayışını başlatacak Su Verimliliği Seferberliği Eylem Planı'nın, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve su tasarrufu sağlamasına v