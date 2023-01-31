İstanbul'da hava ulaşımına kar engeli

İstanbul'da kar yağışı başladı.Kış aylarında yaşanan kuraklığın ardından ocak ayının bitmesiyle başlayan kar yağışı, yüzleri güldürdü.Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğü görüldü.Kuraklık nedeniyle derin bir nefes aldıran yağış, olumsuzlukları da beraberinde getirdi.Kara ulaşımında görüş mesafesinin düşmesiyle trafik oluşurken bir de hava ulaşımı hava şartlarından olumsuz etkilendi.Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce uçaklar, buzlanmaya karşı De-icing (Buz çözme) yaptırdı.De-icing yaptırmak için sıraya giren uçaklar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.Uzun süre motoru çalışır vaziyette beklemek zorunda kalan uçaklar yakıt kritiğine de girdi.Daha sonra uçakların rötara girmesiyle, İstanbul-Bremen seferini yapan uçak ise 5 saat rötar yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi.Saat 16.00'da kalkması beklenen uçak, rötarla saat 20.50'de kalktı. Uçakta yaşadıklarının görüntüsünü çeken yolcular, çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.