Evrim Alasya sette rezalet çıkardı!

Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Evrim Alasya krizi yaşanıyor. Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Alasya, kaprisleri ile set çalışanlarını bezdirdi. Sabah'ın haberine göre; uzun bir süredir istekleri ve kaprisleriyle bıktıran Evrim Alasya, son talebi ile neredeyse tüm set ekibini çileden çıkardı.Yapım şirketi tarafından anlaşılan ve saç-makyaj işlemlerini yürüten kuaförü beğenmeyen Evrim Alasya, kişisel hayatında gittiği kuaförünü sete getirmek istedi. Dizinin yapımcısı da bu masrafı karşılayamayacağını iletti. Ters düşen Evrim Alasya kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. Set ekibine küfürler yağdıran Alasya'nın bu rezaleti, yönetmen Ketche'yi de sinirlendirdi.Ketche hakaretler sonrası seti terk edince çekimler de yarım kaldı. Ünlü yönetmenin yapımcıya 'Ya ben, ya o' diyerek rest çektiği öğrenildi.