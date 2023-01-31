Evrim Alasya sette rezalet çıkardı!
Evrim Alasya rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde kriz çıkardı. Rezillik çıkaran Evrim Alasya iddiaya göre; istediği kuaför gelmeyince hakaret içerikli sözler kullandı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Kızılcık Şerbeti dizisinin yönetmeni, yapımcıya Evrim Alasya üzerinden resti çekti.
Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Evrim Alasya krizi yaşanıyor. Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen, Evrim Alasya gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde Alasya, kaprisleri ile set çalışanlarını bezdirdi. Sabah'ın haberine göre; uzun bir süredir istekleri ve kaprisleriyle bıktıran Evrim Alasya, son talebi ile neredeyse tüm set ekibini çileden çıkardı.
EVRİM ALASYA KIZILCIK ŞERBETİ SETİNDE REZALET ÇIKARDI
Yapım şirketi tarafından anlaşılan ve saç-makyaj işlemlerini yürüten kuaförü beğenmeyen Evrim Alasya, kişisel hayatında gittiği kuaförünü sete getirmek istedi. Dizinin yapımcısı da bu masrafı karşılayamayacağını iletti. Ters düşen Evrim Alasya kendi kuaförünü karavanında göremeyince çileden çıktı. Set ekibine küfürler yağdıran Alasya'nın bu rezaleti, yönetmen Ketche'yi de sinirlendirdi.
KETCHE'DEN EVRİM ALASYA RESTİ: "YA O, YA BEN"
Ketche hakaretler sonrası seti terk edince çekimler de yarım kaldı. Ünlü yönetmenin yapımcıya 'Ya ben, ya o' diyerek rest çektiği öğrenildi.
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