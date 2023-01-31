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Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 5.076,89 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,79'la iletişim oldu.

Ekleme: 31.01.2023 - 10:37 Güncelleme: 31.01.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,40 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 5.076,89 puana geriledi.

EN FAZLA KAZANDIRAN ENDEKS TURİZM OLDU

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,79'la iletişim oldu.

Dün düşüş eğilimini altıncı işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 5.096,29 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli tutumlarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde pay vadeli kontratlarda son işlem günü olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon taşıma ve kapatma nedeniyle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve Almanya'da perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 puanın direnç, 5.000 ve 4.940 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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