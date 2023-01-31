Ankara'da DEAŞ operasyonu... 14 gözaltı
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı yabancı uyruklu 17 şüpheli tespit etti.
Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, icra ettikleri eşzamanlı operasyonla şüphelilerden 14’ünü yakalayarak gözaltına aldı.
Örgütle irtibatları değerlendirildi
Yakalanan şahısların bir kısmının örgüt içerisinde geçmiş yıllarda faaliyetlerde bulunduğu, bir kısmının ise çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirtildi.
Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilme süreçlerinin başlatılacağı aktarıldı.
Çalışmalar sürüyor
Firari şahısları yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği ifade edildi.
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