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Yunan koramiralden TCG Anadolu yorumu: Çok büyük gelişme

Yunan emekli koramiral Martzoukos, SİHA konuşlandırılacak Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu için "Çok büyük gelişme" yorumunu yaptı. Yunan komutan geminin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın planlarını karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Yunan koramiralden TCG Anadolu yorumu: Çok büyük gelişme
Ekleme: 30.01.2023 - 15:46 Güncelleme: 30.01.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Yunan koramiralden TCG Anadolu yorumu: Çok büyük gelişme
Yunanistan Stratejik Araştırmalar ve Bilimsel Enstitüsü Başkan Yardımcısı görevini yapan emekli koramiral Vassilis Martzoukos, ülkesinin Türkiye ile olan gerginliğine ilişkin itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Martzoukos, Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri, siyasi ve diplomatik olarak kuşatmaya çalıştığını ileri sürdü. Tarih boyunca Türkiye'nin emin olmadan herhangi bir hamlede bulunmadığını belirten Martzoukos, Türkiye'nin yeni elektronik harp silah sistemlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

TCG ANADOLU KORKUTTU
Martzoukos, 'SİHA'ların konuşlandırılacağı TCG Anadolu çok büyük bir gelişme. Eminim ki Türkiye, Yunanistan'ın ve hatta Güney Kıbrıs'ın planlarını daha karmaşık hale getirmek için Ege hariç diğer alanlarda kullanabilir' dedi.
Türkiye'nin Arnavutluk ve Libya'daki askeri varlığına işaret eden emekli koramiral, 'Muhtemel bir çatışma durumunda Türkiye'nin niyetleri arasında Yunan Silahlı Kuvvetlerini dağıtmak var. Türkiye siyasi, askeri ve diplomatik olarak Yunanistan'ı kuşatmaya çalışıyor. Bunu da Libya ve Balkanlar üzerinden yapıyor. Bu da onun etki alanının Ege'nin daha batısına uzandığı anlamına gelir. Bu bizi ilgilendirmesi gereken bir şey' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GİBİ ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'
Türkiye'nin balistik füzelerine dikkat çekenamiral, 'Ama gerçekçi olmalıyız. Bizim de Türkiye gibi üretmemiz gerekiyor. Hava savunma sistemimiz Türkiye balistik füzelerini hesaba katmalı' dedi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin birkaç yıl için denizaltılar konusunda çok büyük ilerleme kaydedeceğini da vurgulayan Martzoukos, Mavi Vatan'ın Yunanistan'ın egemenlik haklarına zarar verdiğini söyledi.
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