Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde skandal ifadeler! 'İptal edeceğiz, yenilerini yapmayacağız”

2023 seçimlerine 3 aya yakın bir süre kaldı.Cumhurbaşkanı adayında anlaşamayan muhalefet, hükümet programında mutabakat sağladı.6 partinin Ortak Politikalar Mutabakat Metni, Ankara'da açıkladı.9 ana başlık altında toplanan metnin açıklandığı program, Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde halkla paylaşıldı.Millet İttifakı seçim vaatlerini açıkladığı bu toplantıda da şaşırtmadı. Partililer kendilerine verilen konu başlıkları hakkında konuşurken yayınlanan bir videodaki ifadeler tepki topladı.Buna göre Millet İttifakı, Şehir Hastaneleri ihalelerini seçimi kazandıkları takdirde iptal edecek ve yeni proje ihalelerine çıkmayacak.Muhalefetin bu vaadi tepki toplarken; ihaleleri durdurmalarına 'Yakıp yıkmaya geliyorlar' yorumları geldi.