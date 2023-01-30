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Maltepe'de korkunç görüntü: Denizde kadın cesedi bulundu

Maltepe sahilinde kadın cesedi bulundu. Dalgıç polisler tarafından kayalıklardan çıkarılan cesedin 85 yaşındaki Melek Tokay'a ait olduğu belirlendi. Tokay'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp morguna götürüldü.

Ekleme: 30.01.2023 - 14:22 Güncelleme: 30.01.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Maltepe'de korkunç görüntü: Denizde kadın cesedi bulunduMaltepe Sahili'nde denizde hareketsiz duran bir kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçların çalışmaları sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin 85 yaşındaki Melek T'ye ait olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan incelemede, kayalıklar üzerinde Melek T'ye ait baston ve ayakkabılar bulundu.

Melek T'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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