Fatih yeni sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi Amasra 2'de yeni sondaj yapmaya başladı.Yapılan açıklama şöyle:Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.