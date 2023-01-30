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EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu
Ekleme: 30.01.2023 - 11:20 Güncelleme: 30.01.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu
Milyonlarca kişinin beklediği EYT için bütün detaylar belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

5 milyon kişiye dokunacak
EYT hakkında bilgi veren Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili düzenlemeyi 'yapacağız' dedik, yapıyoruz. Bugün Cumhur İttifakı olarak EYT düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. 2 milyon 250 bin çalışanımızı doğrudan etkileyen, yaklaşık 5 milyon çalışanımıza dokunan bu önemli, tarihi reforma sağlam bir irade ile bütün milletimizin derdi ile dertlenen ve olumlu dokunuşlarla refah seviyesini artırmaya çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

4 maddeden oluşan bir teklif. Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor. Özellikle EYT platformlarımız yaş şartının kaldırılmasını talep etmişlerdi. Birinci düzenlememiz bu konuda oldu. Mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde istisnasız emekli olma hakkına sahip. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olacak.

Çalışma hayatının desteklenmesi ve üretimin devam edebilmesi amacıyla biz sosyal güvenlik destek primini getirmek suretiyle, 5 puan iş yerlerine her bir çalışan emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlama durumunda olanlarla ilgili yaklaşık 500 TL'lik desteklemeyi devletimiz üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek söz konusu oluyor.

Taşeron olarak bilinen ve daimi işçi statüsüne geçen 100 binlerce arkadaşımız için bir dokunuşta bulunuyoruz. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde kararname doğrultusunda emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız için isterse emekli olabilme, isterse kendi yerlerinde çalışabilme hakkını sağlıyoruz. Zorunlu emekliliği bu kanun kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz.
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