Ekrem İmamoğlu şeffaf ihale sözünü unuttu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerini yerine getirmemeye devam ediyor.Seçimden önce ihaleleri şeffaf bir şekilde yayınlayacağını söyleyen İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı.Gazeteci Cengiz Alçayır'ın ortaya çıkardığı habere göre; İmamoğlu, 617 Milyon TL'lik bir ihaleyi birkaç firmayı çağırıp davet şeklinde gizli-kapaklı pazarlık usulü ile yaptı.Öte yandan; İmamoğlu'nun göreve geldiği günden 2021 yılına kadar gerçekleşen 11.415 ihaleden sadece 24 tanesinin canlı yayınladığı bilgisi dikkat çekti.