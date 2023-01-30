Ekonomik Güven Endeksi yükseldi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi %4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.