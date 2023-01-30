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Bayraktar İHA/SİHA'lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı .

Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, denizcilik alanında Portekiz ile geniş bir alanda çalışmak istediklerini belirtti. Çavuşoğlu, "BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim" dedi. Türkiye'den SİHA alması durumunda Portekiz, Polonya'dan sonra bu sistemleri alan ikinci Avrupa ülkesi olacak. .

Bayraktar İHA/SİHA'lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı .
Ekleme: 30.01.2023 - 15:16 Güncelleme: 30.01.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar İHA/SİHA'lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı .
Bakan Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 'Portekiz ile ticaret hacmimiz 3 milyar dolara yaklaştı. Ciddi bir potansiyel var. Şirketlerimizin de Portekiz'de ciddi yatırımları olmaya başladı. 1,6 euroluk bir yatırım miktarı var. Portekizli şirketlerin ülkemizdeki yatırımları da 764 milyona ulaştı, bugün firmalarımızı teşvik etme konusunda mutabık kaldık.' dedi.

PORTEKİZ BAYKAR İLE GÖRÜŞÜYOR
Çavuşoğlu konuşmasının devamında, 'Denizcilik alanında önemli olan Portekiz ile bu alanda daha geniş alanda çalışmak istiyoruz. BAYKAR ile Portekiz arasında görüşmelerin başlamış olduğunu da öğrendim.' dedi..

Eğer Baykar, Portekiz'e SİHA satarsa Polonya'dan sonra bu sistemleri alacak ikinci Avrupa ülkesi olacak.

POLONYA 24 ADET SİHA ALMAK İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak 2021 yılında, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçlarını (SİHA) alacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz ekim ayında ise 6 adet Bayraktar TB2, Polonya Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alınmıştı. Anlaşmanın toplam hacmi ise 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı..

Bayraktar İHA/SİHA'lar için AB ülkesi sıraya girdi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı .

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