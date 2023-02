Başkan Erdoğan Denizli'de kadın işçilerle bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi.Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türkiye'nin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikasında üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Yönetiminde bir kadının yer aldığı Deniz Tekstil'i, bu isabetli tercihi için tebrik eden Erdoğan, buluşmaya, fabrikada çalışan kadınların yanında, girişimci olarak kendi işini yürüten kadınlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığını, Türkiye'nin ihtiyacı olan fotoğrafın bu olduğunu söyledi.Kadınları hayatın dışında tutan bir toplumun, potansiyelinin yarısından vazgeçmiş, yarısını atıl bırakmış olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Kadın, elbette anne olarak evlatlarını, evini, ailesini, şefkati ve emeğiyle kucaklar ama aynı zamanda kadın, emeğiyle, becerisiyle, azmiyle, birikimiyle, mücadelesiyle de özel bir yere sahiptir.' diye konuştu.Erdoğan, hayatın her alanındaki başarılarını adeta şapka çıkararak takip ettikleri kadınlarla her buluşmalarında, Türkiye'nin bu büyük hazinesinin geç harekete geçirilmiş olmasından hayıflandıklarını belirterek, şunları kaydetti:'Biz, hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem, bizim dönemimizdir. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz destekler ile hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık.'Bu olumlu gelişmelerin artarak sürdüğüne işaret eden Erdoğan, 'Bugün, İŞKUR eğitimleri ile meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyorum. Bugün, KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandıklarını gördükçe memnun oluyoruz. Bugün, kırsal kalkınma desteklerimizle kadınlarımızın başardıkları işleri gördükçe seviniyoruz.' dedi.Aynı şekilde, fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınların güçlendiğini gördükçe geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayan Erdoğan, kamuda ve özel sektörde yönetim ve karar organlarının her seviyesinde sayıları ve etkinlikleri giderek artan kadınlarla gurur duyduklarını ifade etti.Deniz Tekstil'in 150 milyon dolar ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Erdoğan, 'Bunları artık milyarlara çıkaracağız değil mi? İnşallah Deniz Tekstil şöyle 1 milyarı yakaladığı zaman, biz de ödülümüzü ona göre veririz.' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:'Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek, bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini 'çağdaşlık' kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları, yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmak için çalışırken, aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılık uygulama politikaları da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarıyla, çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk. Böylece TBMM'de en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok alanda kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir yere ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye'de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk parti, bunu gerçekleştiren ilk genel başkan olmamızdır.'Bugün itibarıyla AK Parti'nin 5 milyon 560 bin kadın üyesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 'Yani diğer partilerin hepsini şöyle üst üste koyun, toplam üye sayısını söylüyorum, bizim kadın üyemiz kadar bunların üyesi yok.' diye konuştu.Erdoğan, geçmişte sadece belirli faaliyetlerin aracı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını, AK Parti'nin üç ana sac ayağından biri haline getirdiklerini, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak adlandırdıkları bu üç sac ayağının üzerinde Türkiye'ye eser kazandırdıklarını, millete hizmet ettiklerini söyledi.Kadınları, siyasetin nesnesi olmaktan çıkarıp öznesi haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, 'Kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldular. Öyle ki partimizin sadece kadın üye sayısı 5 milyon 560 bine ulaştı.' dedi.'Bunun için diyoruz ki bizimle mücadeleye girecek olanın iki defa düşünmesi lazım. Çünkü kendi hayatımızdan biliyoruz ki kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur.' ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:'Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli bir vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de Türkiye Yüzyıllı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız.'Kadınlara ve fabrika yönetimine kendileriyle bir araya gelerek gösterdikleri sevgi ve samimi misafirperverlik için teşekkür eden Erdoğan, başarılarının artarak devam etmesini diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, buluşmada söz alan kadınları dinledi.KOSGEB desteğiyle kendi işini kuran Özlem Çınar Erkuş, iş hayatına atılma hikayesini katılımcılarla paylaştı. İkinci üniversite olarak şu an meslek olarak seçtiği tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünü seçmek istediğini belirten Erkuş, 'Benim için KOSGEB bir dönüm noktası oldu, bütün hayatımı değiştirdi. Yaptığım ürünlerim, sabunlarım ABD'de satılıyor, bu bana inanılmaz derecede gurur veriyor.' dedi.Deniz Tekstil çalışanlarından Seher Barış, 2019'da İŞKUR İş Başı Eğitimi alarak işe başladığını belirterek, bu eğitimlerin artırılmasını istedi. Bir başka çalışan Gülşen Oymak ise birkaç sene önceki kurada Denizli'deki TOKİ evlerinden almaya hak kazandığını anlatarak, kentte daha fazla TOKİ konutu yapılmasını talep etti.Programda söz alan Golbol Kadın Milli Takımı oyuncularından Şeydanur Kaplan, kadınlar olarak sporda kazandıkları başarıların önemine işaret etti. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar golbol finalinde ABD'yi 9-2 yendiklerini hatırlatan Kaplan, bu zafer sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini arayarak tebrik ettiğini söyledi.Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şeydanur, Amerika'yı 9-2 yeniyorsunuz, sizi aramayacağım da kimi arayacağım?' ifadelerini kullandı.Programda söz alan, fabrikanın 22 yıllık çalışanı Kiraz Cerit de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara olan desteğini vurgulayarak, 'kadın elinin değmesi gerektiğini düşündüğü' tekstil sektöründe bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.Fabrikada paket destekleme bölümünde 2,5 yıldır çalıştığını belirten engelli personel Tansu Burcu mutluluğunu dile getirerek şunları söyledi:'Bu iş imkanını bulduğum için Deniz Hanım'a ve iş arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bana engelli olduğumu hissettirmediler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. TOKİ'den de ev sahibi oldum. Allah'a şükür sizin sayenizde oldu bunlar. Burada oturup sizinle muhabbet etmekten gurur duyuyorum.'Eşinin vefatının ardından iş hayatına adım atan Güvenç Tekstil Boya Yönetim Kurulu Başkanı Remziye Güvenç de kadına yönelik devlet teşviklerinin önemini anımsatarak , 'Şu anda dünyanın en ünlü markalarına dış giyim ihraç ediyoruz. KGF kredisi aldık pandemide oldukça faydası oldu. Makinelerimizi yeniledik şu an tamamen ihraç odaklı çalışıyoruz.' diye konuştu.Mesleğe işçi olarak başlayan ve Güneş Tekstil Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar yükselen Saime Gödeoğlu, 'Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın' diyerek çıktığı yolda, hayallerine kavuştuğunu anlattı.Gödeoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Buraya gelme amacım ben de buradaki arkadaşlar gibi buradaki sıralardan geçtim. Ben de sizler gibi bütün bölümlerde çalıştım ve hayal ettim kendi işimi kurdum. Sizler de hayal etmekten çekinmeyin ve hayallerinizin peşinden koşun. Devletimiz kadınların her zaman arkasında. Teşviklerden yararlanabilirsiniz. Bazen SGK teşviki alıyoruz, KOSGEB'den teşvik alıyoruz, bazen de KGF teşviki. Devletimizin gerçekten de iş yapmak isteyen herkese teşvikleri var. Buradan herkese teşekkür ediyorum.'Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan 250 bin avro destek alarak kendi otelini açan Esma Ece de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Kadınların başarı hikayelerinin ardından konuşan Deniz Tekstil fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Baltalı, 'Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Çok güzel başarı hikayeleri dinledik kadınlarımıza ait. Türkiye'de 2021 ve 2020 yılında araştırma şirketlerinin yaptıkları rapora göre 358 organize sanayi bölgesi içerisinden en yüksek kadın istihdamını sağlayan firma, Baltalı Grup Deniz Tekstil firması oldu.' dedi.Kadın çalışanların üretimin her alanda en büyük destekçileri olduğunu belirten Baltalı, eğitim ve seminerle de kadınların yeteneklerine değer katmanın firmanın en büyük prensipleri arasında olduğunu söyledi.İş dünyasına kadının katılımı ile ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığına işaret eden Baltalı, '2 bin 500'ü kadın toplam 3 bin 500 çalışanımızla Baltalı Grup ailesi olarak biz, ülke ekonomisine, ihracatımıza destek sağlıyoruz. Tüm çalışanlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. ' diye konuştu.Program sonunda sırasıyla solist Ezgi Azizoğlu, Sultan Torun ve UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi Listesi'ne alınan Halime Özke dinleti sundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan da seslendirilen türkülere eşlik etti.