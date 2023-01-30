Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Son 1 haftada 232 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Manyas, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda 232 şahsı gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 81 şahıs tutuklandı.Yapılan aramalarda; 16 adet ruhsatsız tabanca ve 141 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek ve 98 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve 15 adet fişek, 294 adet sentetik ecza hap, 207 gram metamfetamin maddesi, 58 gram esrar maddesi, 54 gram eroin maddesi, 15 adet ecstasy hap, 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.