  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,35 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir'e 110 milyonluk teşvik! Soyer, 'Destek alamıyoruz’ demişti...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li milletvekillerinin sık sık dillendirdiği “Hükümetten destek alamıyoruz” söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından genel kurul kararı ile 25 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesinin İZDOĞA Şirketine devredilen Menderes İlçesi Şaşal Köyündeki kaynak suyu ve şişeleme tesisinin yeniden ayağa kaldırılması için 110 milyon lira teşvik verme kararı aldı.

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir'e 110 milyonluk teşvik! Soyer, 'Destek alamıyoruz’ demişti...
Ekleme: 30.01.2023 - 13:29 Güncelleme: 30.01.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan İzmir Büyükşehir'e 110 milyonluk teşvik! Soyer, 'Destek alamıyoruz’ demişti...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Hükümet İzmir'e şaşı bakıyor. Projelerimiz engelleniyor' söylemi yine havada kaldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'ya devredilen Menderes Şaşal köyündeki kaynak suyu ve şişeleme fabrikasını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir'e 110 milyonluk teşvik! Soyer, 'Destek alamıyoruz’ demişti...

2 BİN 62 ŞİRKET YARARLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Aralık 2022 dönemi için yatırım teşvik belgesi düzenlediği şirketlerin listesi Resmi Gazetede yayımlandı. Listeye 2 bin 62 şirkete yatırım teşviği verildi. Listede İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZDOĞA'da yer aldı.

Bakanlığa başvuran ve kısa adı İZDOĞA olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi de teşvik almaya hak kazandı.

YILDA 126 MİLYON LİTRELİK DOLUM

İZDOĞA, Menderes'te kuracağı işletme karşılığında Bakanlık'tan 110 milyon 203 bin 398 TL değerinde KDV istisnası desteği alacak. Menderes'te açılacak Şaşal kaynak suyu ve şişeleme tesisinde yılda 126 milyon litre su dolumu yapılması planlanıyor. Tesiste 55 işçi çalıştırılacak.

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir'e 110 milyonluk teşvik! Soyer, 'Destek alamıyoruz’ demişti...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
Restorasyonu 12 yıl sürdü: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü Aydos Kalesi'nin açılışını yapacak
Avrupa'da korkunç gerçek ortaya çıktı: Son anda fark edildi ülke karıştı
İsveç de Yunanistan'ın izinden gidiyor! NATO için umutlarını bakın kime bağladılar?
Gültekin Uysal'dan tepki çeken Ümit Özdağ paylaşımı! 'Tecavüze uğramış çocuk psikolojisi...'
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'li Seyit Torun: Seçim takvimi belli olmadığı için adayımızı açıklamadık
Kamu borç yapılandırılması teklifi komisyonda kabul edildi...
Bakan Koca duyurdu: SMA tedavisinde iki ilaç tedavi rehberinde...
6'lı masanın aday belirsizliği sosyal medyada dalga konusu oldu!
ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun
Fransa'dan Ukrayna'ya obüs desteği: 12 adet daha gönderecekler
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!
Schengen vizesinde dijitalleşme teklifi AP'de kabul edildi...
Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya soruşturma başlatıldı
TİP vekili Barış Atay'dan DHKP/C destekçisi Grup Yorum'un Almanya'daki konserine davet
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecini ön şart olarak getirmeyin
Suriye-Türkiye normalleşmesi ile ilgili Rusya'dan flaş açıklama: Destekliyoruz
Komisyondan CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan hakkında dokunulmaz kararı
Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için yeni kar uyarısı: Hafta sonuna dikkat

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Mine Kocadağ’ın cesedi çuvalın içinden çıkmıştı! Cani kocanın ifadesi kan dondurdu .

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Instagram'ın kurucuları yeni uygulamayı duyurdu

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Gökyüzünde bir anda belirdi: Esrarengiz görüntü herkesi tedirgin etti

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .

Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü .