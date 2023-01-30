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Beyaz Gazete
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Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: İkinci ve üçüncü ilaç için yarın toplanıyoruz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu. Koca, SMA'da ikinci ve üçüncü ilaç için Kurulu'n karar alacağını ifade etti. Koca, toplantı sonrası açıklama yapacaklarını da bildirdi.

Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: İkinci ve üçüncü ilaç için yarın toplanıyoruz...
Ekleme: 30.01.2023 - 16:05 Güncelleme: 30.01.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: İkinci ve üçüncü ilaç için yarın toplanıyoruz...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nu topluyor. Koca, sosyal medya paylaşımı ile toplantının yarın olacağını açıkladı.

SAĞLIK BAKANI KOCA: YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIM

Bakan Koca, halihazırda bir ilacın SMA tedavisinde kullanıldığını, 2 ve 3'üncü ilacın kullanımı için de Kurul'un karar alacağını söyledi.

Bakan Koca, 'SMA BİLİM KURULU yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız.' dedi.


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