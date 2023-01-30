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Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yatırımlarımızı bir bir bitiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gölkemli şekilde açılışı yapılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda yolculuk yaptı. Bakan Karaismiloğlu “Demiryolu yatırımlarında Türkiye’nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturduk. İnşallah ilerleyen yıllarda hızlı trenlerle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Ekleme: 30.01.2023 - 14:06 Güncelleme: 30.01.2023 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yatırımlarımızı bir bir bitiriyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde Gayrettepe'de bulunan metro çalışmalarını inceledi. Ardından Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattını kullanarak Kağıthane metrosuna aktarma yaptı. Bakan Karaismailoğlu Kağıthane durağından metroya binerek İstanbul Havalimanı'na seyahat etti. Yolculuk esnasında metroda yolcularla sohbet etti. Yolculuğun ardından Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'İSTANBUL'DA HER YÖNÜYLE HAREKETLİLİK BÜYÜYOR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde Gayrettepe metro istasyonunda incelemelerde bulundukları belirterek 'Tabii bu hattımızın devamı olan Kağıthane'den Gayrettepe ile arası 3.5 kilometre. Fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 35 kilometreyi 37,5 kilometreye çıkartacağız. Tabii bir haftayı geçti, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metromuz açıldı. Hakikaten dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet etmek bütün vatandaşlarımızın tercih ettiği bir sistem oldu.

'GAYRETTEPE İSTASYONUNUN DA AÇILMASIYLA DEVASA BİR ŞEHİR İÇİ METRO HATTI OLACAK'

Burası bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. İnşallah yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı üzerinden Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometreye uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak. İstanbul'u kurtaracak olan bu şekilde bu büyük altyapı yatırımlarıdır değerli arkadaşlar. Bizler Bakanlık olarak İstanbul'un dört tarafını böyle kaliteli, konforlu ulaşım ağlarıyla örmeye devam edeceğiz.

'SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NA YENİ TERMİNALLER YAPACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı dünyanın göz bebeği ve dünyanın transit merkezi. Geçen yıl 65 milyon yolcuya hizmet vermiştir. İnşallah bu yıl 70 milyonu da geçeceğiz İstanbul Havalimanı'nda. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda buna paralel olarak büyüyor. Orası 30 milyon yolcuyu bulmuştu. Önümüzdeki yıl 30 milyonu çok daha geçecek. İkinci pistini bitireceğiz. Yeni terminaller yapacağız. Yani İstanbul'da her yönüyle hareketlilik artıyor, büyüyor' diye konuştu.

'TÜRKİYE GENELİNDEKİ RAYLI SİSTEM YATIRIMLARIMIZIN TOPLAM MALİYETİ 27 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILDI'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Biz ulaşımda engel tanımıyoruz demiştik. Metro hattımız aynı şekilde. Bütün yüzde 100 erişimi olan bütün hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin rahatlıkla ulaşabileceği, kalıcı yollardan kabartma taşlardan, asansörlerinden, yürüyen merdivenlerinden, ses sistemlerinden, anons sistemlerine kadar bütün vatandaşlarımızın hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan kendi kendilerine ulaşım ihtiyaçlarını giderebilecek örnek projelerden bir tanesi.

Demiryolu yatırımlarında Türkiye'nin genelinde hakikaten çok büyük bir atılım var. Şu anda Türkiye genelindeki raylı sistem yatırımlarımızın toplam maliyeti 27 milyar dolarlık yatırım yapıldı. 27 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şehir içi metrolarda olduğu gibi şehirler arasında da şu anda 4 bin 200 kilometre hızlı tren ağımızda hummalı bir çalışma var. Onların da meyvelerimizi önümüzdeki günlerde tamamlayacağız.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİYLE YATIRIMLARIMIZI BİR BİR BİTİRİYORUZ'

Hatlarımızı bir bir bitireceğiz. Yine İstanbul Havalimanı'nı metroyla buluşturduk. İnşallah ilerleyen yıllarda hızlı trenlerle buluşturacağız. Yani burası dört başı mamur bir ulaşım kenti oluyor. O yüzden hakikaten bakanlığımız çok büyük bir özveriyle sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yatırımları bir bir bitirip İstanbulluların ve Türkiye'nin hayatına kazandırıyor. Kazandırmaya da devam ediyor' ifadelerini kullandı.
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