Bakan Bozdağ: Artık her yerde ara buluculuk yapılamayacak

dalet Bakanı Bozdağ, Danıştay Başkanlığı'nda, idari yargı konusunda kamu bilincini artırmak ve bu sayede kamunun idari yargıya güvenini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Uluslararası İdari Yargı Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. İdari istinafın faaliyete geçmesinin kazanımları hakkında konuşan Bakan Bozdağ, 'Danıştay'ın üzerindeki iş yükünü azalttığı gibi davaların makul sürelerde tamamlanmasını temin etmesinin yanında kararlardaki isabet oranını da artırmış ve ayrıca Danıştay'ın 'içtihat mahkemesi' vasfını daha da güçlendirmiştir. 2015 yılında Danıştay'a gelen dosya sayısına baktığımızda 267 bin 381 dosya gelmiş. 2021 yılın baktığımızda Danıştay'a intikal eden dosya sayısının 101 bin 270 olduğunu görüyoruz. Aradaki fark yaklaşık yüzde 62'dir yani İstinaf'ın kurulmasıyla Danıştay'ın üzerindeki yükün azalma oranı yüzde 62'dir' dedi.Hukuktaki alternatif uygulamaların vatandaşa daha hızlı ve ekonomik sonuç almasını sağladığını kaydeden Bozdağ, 'Bugün zorunlu ara buluculuk, ihtiyari ara buluculukta anlaşmayla ihtilafları sonlandırma oranı yüzde 94'tür. Ticari ara buluculukta anlaşma oranı yüzde 51'dir. Rakamlara baktığımızda bu rakamların oldukça yüksek olduğunu, mahkemelerimizin üzerinden iş yükünü aldığını, vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerine anlaşarak kavuştuğunu, ekonomik harcamalardan kurtulup zamandan tasarruf ettiğini ve bunun son derece yerinde bir uygulama olduğunu görüyoruz' diye konuştu.Adli yargıdaki hukuk davalarında da kademe kademe ara buluculuğa geçileceğini belirten Bozdağ, ''7'nci Yargı Paketi'nde kirayla komşuluk hukukuyla kat mülkiyeti ortaklığın giderilmesiyle ilgili dosyaları ara buluculuğa gönderen değişiklikler yapıyoruz. Seçimden sonra atacağımız adımlarla hukuk alanındaki ihtilafları kademe kademe önce ara buluculuğa, ara buluculukta çözülemezse yargıya sunacak bir mekanizmayı oluşturma konusunda kararlıyız. İnşallah diğer alanlarda da bu başarıyı elde ettiğimizde mahkemelerin üzerindeki iş yükü azalacak ve kararlarındaki isabet yükselecek ve vatandaşımızın yargıdan memnuniyeti de artacaktır. Geciken adalet, adalet değildir. Adaletin vaktinde tecellisi elbette hukuk ve hukukla ilgili her türlü enstrümanın doğru, vaktinde ve yerinde kullanılmasıyla mümkündür. Bunun için de biz, alternatif çözüm yöntemlerini hem artırmayı hem de etkinleştirmeyi hedefliyoruz' dedi.Bakan Bozdağ, ara buluculuk yapanlara ilişkin de düzenlemelerin getirileceğini söyleyerek 'Artık her yerde ara buluculuk yapılamayacak. Adalet Bakanlığı noterleri denetlediği gibi onlardı da denetleyecek. Bunlarla ilgili ihlal, görevi kötüye kullanma, kasıtlı, kusurlu, hukuka aykırı işlemler yapma konusunda bir yola tevessül edenler olursa onlarla ilgili disiplin hukuk işlemleri yapılacak. Eğer işini kötüye kullanıyorsa da meslekten uzaklaştırma cezası dahil olmak üzere her türlü yaptırım tereddütsüz uygulanacaktır' diye konuştu.Bekir Bozdağ, ara bulucuların daha aktif hale getirilmesini planladıklarını dile getirerek 'Pasif bir ara bulucu bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetip etkin ve verimli sonuçlar alamayacağını gördük. Uzlaşma ve anlaşma halinde daha fazla ödeme; haksız, hukuksuz yere uzlaşmama halinde de harçlarda artırım yapma yoluna gideceğiz. Anlaşmıyorsa anlaşmayan taraf haksız çıkarsa onun harcı da buna göre değişecek. Amacımız herkesin dürüst bir şekilde çalışmasını sağlamak' dedi.