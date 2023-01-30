Altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde çökme siyaseti! Hizmet üretemeyince AK Parti icraatlerine göz diktiler

Muhalefetin adaylık ve yetki tartışmaları altında yaptığı 11. toplantıdan elle tutulur bir sonuç çıkmazken bugün yaptıkları 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tanıtımında terör örgütleri FETÖ ve PKK'yı sevindirecek ifadeler yer aldı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara'da yine bir araya gelerek Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.Söz konusu metin 9 ana, 73 alt başlıktan oluştu. 6'lı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı. Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alırken KHK ile ilgili verilen vaatte dikkatlerden kaçmadı. 6'lı 'İstemezük' zihniyetini metne dökerek Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıktı.Mutabakat metninde yer alan vaatler ise 6'lı masanın, AK Parti'nin icraatlerine çökmek için kirli bir algı operasyonu yürüttüğünü de gözler önüne serdi. İşte 6'lı masanın çökmeye çalıştığı kurum ve hizmetler.6'lı masa daha önce kurulmuş olan ve aktif olarak çalışmalarına Dışişleri Bakanlığı bünyesinde devam eden Siyaset Akademisi'ni yeniden kuracaklarını açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını "Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı" şeklinde yeniden yapılandıracağız ve aileyi önceleyeceğiz vaadinde bulunan 6'lı masanın aileyi korumak yerine sapkın LGBT'ye destek verdiği de biliniyor. CHP ve İyi Parti geçtiğimiz günlerde evlilik birliğini tanımlayan Anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında bahanelerle görüşmelerden kaçmıştı.6'lı masanın, "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu kuracağız" vaadi ise "Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı" olarak zaten hizmet veriyor.Mutababakat metnini okumaktan aciz olan masanın üyeleri "Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız" diyerek var olan bir kurumu da görmezden geldi.Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ismini değiştirerek yeniden kurma vaadi veren 6'lı masa "Strateji ve Planlama Teşkilatı kuracağız" diyerek bir kurumdan daha haberi olmadığını itiraf etmiş oldu.Sınırda alınan güvenlik önlemleri ve örülen duvarlara rağmen görevini yapan personeli ve tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar alan hükümeti suçlayan 6'lı masa devam eden çalışmalara gölge düşürdü.6'lı masa, "Sınırlarımızdaki güvenlik duvarı çalışmalarını tamamlayacak, uydu sistemleri, drone ve kolluk gücü takviyesi yaparak sınırlarımızı güvenlik altına alacak ve kaçak göçmenlerle beraber uyuşturucu girişini engelleyeceğiz." vaadiyle büyük bir skandala imza attı.Masanın mutabakat metni ve vaatleri sosyal medyada alay konusu oldu.