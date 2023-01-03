Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de Jandarma ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Sazlıca Beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonunda; uyuşturucu satan 1 kişi yakalandı. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.