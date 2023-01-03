Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Borrell ile yaptığı görüşmede Venezuela ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel görüşmeleri ele aldı.Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile de Afganistan'daki son gelişmeleri değerlendirdi.