Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü

Muhalefetin adaylık savaşında yabancı merkezler de artık görünür şekilde oyuna dahil olmaya başladı.Bugün Ankara'da gerçekleştirilen bir görüşme İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimi daha da artıracak cinsten.İçeride adaylık konusunda aradığı desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çareyi dışarıda arayarak ABD, İngiltere ve son olarak Almanya'ya 'icazet' yoklamaya gitmişti.Bu ziyaretin hepsi birbirinden fiyasko olmakla birlikte Almanya ziyareti hüsrana dönüşmüş ve Kılıçdaroğlu 'jet' bir kararla Türkiye'ye dönmüştü.Almanya'da muhalefetin adayı olabilmek için temaslarda bulunarak destek aramayı planlayan Kılıçdaroğlu'nu şoka sokacak bir gelişme yaşandı.Almanya'dan gelen bir heyet, Ankara'da İYİ Parti'ye ziyarette bulundu.Aralarında Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) İşleri Bakanı Anna Lührmann'ın da bulunduğu isimleri ağırlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu isimleri kapıda karşıladı ve ardından bir görüşme gerçekleştirdi.İYİ Parti'den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, görüşmede İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da yer aldığı bildirildi.CHP'yi pas geçerek İYİ Parti ile görüşen Alman Bakan Lührman'ın daha sonra İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüşeceği öğrenildi.Almanların İYİ Parti'ye yaptığı bu ziyaret CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir mesaj olarak yorumlandı.Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti esnasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'in Saraçhane merkezli operasyonu bu ziyareti yarıda kestirmiş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık hevesini suya düşürmüştü.Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'na açık desteği bilinirken Almanların önce Akşener'e ardından da İmamoğlu'na ziyaret planlaması manidar bulundu.YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda Saraçhane'de sahneye çıktı.Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilen 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı yapılan açıklamalar krizi alevlendirdi.Bu açıklamların en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışılıyor' uyarısı ve Meral Akşener'in 'Kimseden izin almam. Fena çarparım' çıkışı oldu.Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. Partilere yakın isimler daha önce bir açıklama hazırlğının olduğunu ancak daha sonra bunun iptal edildiğini iddia etti. Bu durum masadan uzlaşma çıkmadığının ilk işareti oldu.Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.