Boğaz'da sis manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor.İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürdü.Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Sis ulaşımı olumsuz etkilerken kameralara yansıyan kareler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis nedeniyle vapurlar görünmez hale geldi. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayran bıraktı. Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu. Soğuk ve sisli havaya rağmen balık tutan vatandaşlar boğaz havasının tadını çıkardı.Kameralara yansıyan görüntüler ise kartpostallık kareler oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis yerini güneşli havaya bıraktı.