Bedelli askerlik ücreti 100 bin TL oldu

2023 coşku ile karşılanırken, yeni yılın ilk çeyreğinde zam haberleri art arda geldi.Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyonunu 64,27 olarak açıklarken, memur maaşlarına yapılacak olan zam da merak konusu oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zammı açıkladı.Memur ve memur emeklilerine maaş artışı, yüzde 25 olarak belirlendi.Memur maaşlarına getirilen zammın açıklanması sonrasında, gözler bedelli askerlik gündemine çevrildi.Memur maaşına zam gelmeden önce 80 bin TL olan bedelli ücreti, an itibarıyla 100 bin TL'ye yükseldi.Bedelli askerliğin, yasa gereği 6 asteğmen maaşına endeksli olduğu biliniyor.