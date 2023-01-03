  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ali Babacan'dan adaylık sinyali

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2023 seçimlerinde adaylık konusuna değinerek,"6'lı masa mutabakata varırsa, en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok." dedi.

Ali Babacan'dan adaylık sinyali
Ekleme: 3.01.2023 - 22:58 Güncelleme: 3.01.2023 - 23:13 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan'dan adaylık sinyali
2023 seçimlerine az bir süre kala 6'lı masanın adayı merak konusu.

Millet İttifakı olarak sürekli bir araya gelen ve masada buluşan liderler hala aday konusunda mutabakata varabilmiş değil.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar 2'li masalarda bir araya gelip 'aramızda sorun yok' görüntüsü verse de ortak aday konusunda farklı fikirleri mevcut.

Aday konusunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, aday olabileceği konusunu tekrar gündeme getirdi.

'6'lı masa mutabakata varırsa, en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok'
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Babacan, seçime giden süreci değerlendirdi.

Babacan adaylığına yeşil ışık yakarak, 'Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. 6'lı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. 6'lı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok.' dedi.

'Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var'
Babacan, 'Bizim öncelikle ortak yönetim modeli ve geçiş yol haritasında mutabık kalmamız önemli. Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, 6'lı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. 6'lı Masa'nın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı. Benim görüşüm şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var.' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Osman Gökçek muhalefete sert çıktı, destekçilerine seslendi: Ne zamandan beri bir terörist başı Altılı Masaya ayar verir hale geldi?
Selçuk Bayraktar'dan 'Süpersonik Kızılelma' müjdesi: Sesin üstünde uçabilecek
Ali Babacan'dan adaylık sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi tutuklandı
Diyanet'ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama
Yurt içi terörle mücadelede 2022 raporu
Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi
Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü
ABD'li Bolton Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı
Sözleşmeliye kadro! Detaylar belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor
Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek
'Barış istiyoruz' diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Suriye'de hedefimiz belli
Demirtaş'tan muhalefete 'bir olalım' çağrısı: Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
Bakan Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama
Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler
İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat