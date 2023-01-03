ABD'li Bolton Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı

ABD eski başkanlarından Donald Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gerektiğini ifade eden Bolton, "Rusya’nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi ve maalesef buna Türkiye de dahil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında izlediği politika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortaya koyduğu şartlar ABD'li John Bolton'ı rahatsız etti. İngiliz Daily Telegraph'ta kaleme aldığı makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.ABD eski başkanlarından Donald Trump'ın danışmanlarından John Bolton, 'Finlandiya ve İsveç şaşırtıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri ihtiyaç zamanında onları terk etmedi ve maalesef buna eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil” ifadesini kullandı.